2020/02/21 | 10:39 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 5 درجات ضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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