اجتماع مرتقب لأوبك لبحث تأثيرات كورونا على الأسواق النفطية

2020/02/21 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، عن عزم منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث تداعيات فايروس كورونا على الأسواق النفطية العالمية.

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