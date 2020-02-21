انخفاض حاد بالليرة التركية

2020/02/21 | 10:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية في إثارة قلق المستثمرين.ولامست العملة التركية (الليرة) مستوى 6.11 ليرة للدولار، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005 ليرة للدولار، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".وخسرت العملة التركية منذ بداية العام الجاري 2.6% من قيمتها مقابل الدولار، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين.وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها المواجهة في إدلب وتطلع المستثمرين عالميا لأصول أكثر أمانا، مما دفع الدولار للارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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