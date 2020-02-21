2020/02/21 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك آلاف الفلسطينيين في أداء صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومعظم المساجد في فلسطين المحتلة، ضمن حملة الفجر العظيم دعما للأقصى والمقدسات المهددة بالاستيطان والتهويد.وتحدى المصلون في القدس كل الإجراءات الإسرائيلية، ليصلوا بالآلاف إلى الأقصى، ومصلى باب الرحمة الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتحه في هبة شعبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآلاف يشاركون في”الفجر العظيم” بالضفة والقدس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآلاف يشاركون في”الفجر العظيم” بالضفة والقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).