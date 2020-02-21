ظريف بعد الادلاء بصوته: الانتخابات أنجع وسيلة لتقوية البلد

2020/02/21 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى وزير الخارجية الايرني محمد جواد ظريف بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.وفي هذا الصدد اعلن ظريف ان الانتخابات هي افضل وسيلة لتقوية البلد، وان الشعب هو الظهير والداعم الرئيسي للثورة وكذلك لديبلوماسية البلد.واشار ظريف الى ان المشاركة الشعبية بالاذواق المختلفة والاتجاهات المتعددة وبرغم جميع التكدرات هي مؤشر […]

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