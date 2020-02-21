بهاء الأعرجي: الغالبية تعمل ’’المستحيل’’ لإفشال حكومة علاوي.. سينجحون بذلك

2020/02/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (21 شباط، 2020) أن الغالبية تعمل ’’المستحيل’’ لإفشال حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الاعرجي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "لقد تحقّق النفاق السياسي الذي كنا نحذّر منه؛ فبعد أن دعت جميع الأطراف إلى حكومةٍ مستقلة والتي باتت قاب قوسين أو أدنى برئاسة المكلّف السيد علاوي، إلاّ أن الغالبية تعمل الآن المستحيل لإفشالها".

وأضاف: "أعتقد أنهم سينجحون بذلك".

يتبع..

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مدير ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) يوسف يعقوب الذي تم ا

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وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدداً كبيراً من النواب مع تمرير

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