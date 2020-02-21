شرطة الديوانية توضح حقيقة وجود حالة إصابة بفايروس ’’كورونا’’ في المحافظة

2020/02/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت مديرية شرطة الديوانية، الجمعة (21 شباط 2020)، توضيحاً بشأن وجود حالة إصابة بفايروس ’’كورونا’’ في المحافظة، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أحد موظفي دائرة صحة الديوانية، نشر، على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي منشورا، أكد من خلاله وجود اول حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة".





وأضافت أنه "لا صحة لهذا الخبر نهائيا حيث، تم الانتقال إلى مستشفى الديوانية التعليمي والاتصال بدائرة الصحة التي نفت الموضوع جملة وتفصيلا وبعد الاستفسار من صاحب المنشور اتضح بانه كان ينوي المزاح من خلال منشوره".

من جانبها أكدت "صحة الديوانية على إحالته إلى التحقيق، فيما دعت قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت المواطنين كافة إلى عدم تصديق هكذا اشاعات الغرض منها بث الرعب في نفوس الناس كما ندعو الى الإبلاغ عن أي حالة تثير الشك حول هذا المرض".

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع في كردستان، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن الرحلات بين طهران وأربيل ما زالت مستمرة، رغم قرار السلطات الاتحادية بتعليق الرحلات إلى إيران.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الرحلات بين العاصمة الإيران

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الجمعة (21 شباط 2020) انطلاق امتحانات نصف السنة لمراكز محو الأمية في عموم العراق لمرحلتي الأساس والتكميل للدفعة "الثامنة" من مشروع محو الأمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الامتحانات تجري وف

بغداد اليوم-بغداد

أعربت السفارة العراقية في طهران، الخميس (20 شباط، 2020) عن جاهزيتها للمساعدة بشأن مرض كورونا، فيما طمأنت الجالية بأن لا داعيَ للذعر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ، عن السفارة العراقية في طهران قولها: "جاهزون للمساعدة ولا د

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