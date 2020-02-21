أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 7 سنوات

2020/02/21 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.ويأتي ذلك في وقت تلقى فيه المعدن النفيس الدعم من جراء الارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى […]

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