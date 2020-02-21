2020/02/21 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الجمعة، انطلاق امتحانات نصف السنة لمراكز محو الأمية في عموم العراق لمرحلتي الأساس والتكميل للدفعة “الثامنة” من مشروع محو الأمية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، أن “الامتحانات تجري وفق التعليمات والضوابط الامتحانية التي أصدرها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبمشاركة نحو (74.877) دارساً ودارسة، حيث قام مدراء الاقسام واللجان المشكلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن انطلاق امتحانات نصف السنة لمراكز محو الأمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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