التجارة تكشف عن مقترح لإقامة معرض بغداد الدولي في نيسان المقبل

2020/02/21 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة، عن مقترح لإقامة معرض بغداد الدولي بدورته الجديدة في شهر نيسان المقبل، فيما أكدت إعادة العمل بالمعارض التخصصية بدءاً من آذار المقبل.

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