“الخال مر من هنا” على جدار السفارة الاميركية وفي مجزرة السنك ثم خليفة المهندس في الحشد.. من هو ؟

2020/02/21 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اتفقت هيئة الحشد الشعبي، على تعيين بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.تقارير محلية نقلت عن نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري ان “هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس”.[…]

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