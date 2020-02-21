الجيش الليبي يعتقل 13 مسلحا في طرابلس

2020/02/21 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، القاء القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة ففي محاور العاصمة طرابلس.

وذكر بيان للجيش بأن "تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".

يذكر ان البيان الختامي لمؤتمر شيوخ ليبيا، اعلن يوم امس الخميس، تحريك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها تركيا.

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