سامسونغ تعين رئيسا جديدا لمجلس إدارتها

2020/02/21 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت سامسونغ إلكترونيكس، اليوم الجمعة، إنها عينت وزيرا سابقا للمال والعضو الخارجي بمجلس إدارتها باك جاي وان، رئيسا لمجلس إدارتها.

ويصبح باك أول عضو بمجلس الإدارة من الخارج يتولى منصب رئيس مجلس شركة التكنولوجيا العملاقة ويخلف لي سانج هون، الذي استقال بعد أن حُبس بسبب اتهامات بممارسة أنشطة مناهضة للعمل النقابي، وفقا لـ "رويترز".

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، في مؤتمر "Unpacked" الذي أقيم في سان فرانسيسكو، في 11 شباط الجاري.

وافتتحت "سامسونغ" الحدث بالكشف عن هاتفها القابل للطي المعروف باسم "Galaxy Z Flip"، الذي أعلنت عنه في حفل "الأوسكار"، بسعر يصل لـ 1280 دولارا.

ويتميز الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل، وبشاشة 6.7 إنش بتقنية "OLED"، بالإضافة لإصداره بثلاثة ألوان هي الذهبي والأسود والبنفسجي.

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