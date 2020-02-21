الحشد الشعبي يعيّن أبوفدك خلفاً للمهندس

2020/02/21 | 11:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن الحشد الشعبي في العراق تعيين عبد العزيز، المعروف باسم "أبوفدك" خلفا لأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد السابق الذي قتل إلى جانب قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد.ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية قوله: "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".وأضاف: "تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبوفدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".ويذكر أن وارة الدفاع الأميركية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أصدرت بيانا بأعقاب استهداف قاسم سليماني، قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأميركيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأميركية".

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