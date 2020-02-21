اصدار حكم السجن لمدان بتهمة المتاجرة بالمخدرات في ديالى

2020/02/21 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن اصدار حكم السجن لمدة 15 سنة بحق مدان بتهمة المتاجرة بالمخدرات.وذكرت القيادة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن” محكمة جنايات ديالى الثانية اصدرت على المدان (ع.ح.ا) حكم بالحبس لمدة (١٥) سنة وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات من قانون […]

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