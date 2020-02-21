بالفيديو.. “الكورونا” مادة جديدة لأهازيج وأغاني متظاهري الديوانية والناصرية

2020/02/21 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استغل المتظاهرون في مخيمات اعتصام الديوانية وساحة الحبوبي وسط الناصرية خبر وصول وباء كورونا الى إيران، وبدء السلطات العراقية بإجراءات في قطاع الصحة والسفر.وتناولت الاهازيج السخرية من التهديدات الامنية للمتظاهرين بعد تعرضهم للرصاص الحي، يضاف له خطر الاصابة بالكورونا.

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