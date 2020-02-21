بشير الحداد: ضمان تأمين استقرار الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بإعادة انتشار القوات المشتركة من الجيش والبيشمركة

2020/02/21 | 11:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد برفقة النائب ريبوار طه، في مجلسي عزاء الذي أقيم في مركز مدينة كركوك وقرية نبياوا على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدف المدنيين الأبرياء في قرية جخماخة التابعة لقضاء دبس، وقدم الحداد التعازي وصادق المواساة لعوائل وذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل

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