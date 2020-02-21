كيف حمت إيران خامنئي من

2020/02/21 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماي...





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