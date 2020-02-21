2020/02/21 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ أيار الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية المجاورة في إثارة قلق المستثمرين.ولامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005.وخسرت العملة التركية 2.6% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الليرة التركية بفعل مخاوف الصراع في سوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الليرة التركية بفعل مخاوف الصراع في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).