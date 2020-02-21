المطلبي: لاتوجد لدى دولة القانون أي خلافات مع “علاوي

2020/02/21 | 11:39 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الجمعة، ان ائتلافه لاتوجد لديه أي خلافات شخصية مع رئيس الوزرا...

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