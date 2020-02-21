ترقب لسابقة غريبة تحدث في العراق!؟

2020/02/21 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الواضح ان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سيصبح رئيساً للوزراء بعد نيله الثقة على حكومته يوم الاثنين المقبل في حال انعقاد جلسة البرلم...

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