توترُ العلاقة بين كردستان وعلاوي.. أولى التحديات في المرحلة الجديدة

2020/02/21 | 11:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن وفد #إقليم_كردستان، الذي يزور #بغداد منذ الثلاثاء الماضي، عدم توصله إلى نتائج إيجابية خلال المباحثات مع رئيس الوزراء المكلف #محمد_توفيق_علاوي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر […]

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