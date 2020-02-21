ماذا تعرف عن خليفة “المهندس” في الحشد.. الخال “أبو فدك”؟

2020/02/21 | 11:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بعد أن اختارت هيئة #الحشد_الشعبي، في #العراق، رئيساً لهيئة الأركان الخاصة بمنظومة الحشد، خلفاً لـ #أبو_مهدي_المهندس، وهو المدعو “أبو فدك”، نشرت وكالات ومواقع عربية سلسلة تقارير […]

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