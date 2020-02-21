بدء الانتخابات الإيرانية.. النظام يخشى تدني نسبة إقبال الناخبين

2020/02/21 | 11:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بدأت عمليات التصويت في #الانتخابات التشريعية الإيرانية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، في معظم أنحاء #إيران، وسط مخاوف النظام من تدني نسبة إقبال الناخبين، وهو ما دفع […]

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