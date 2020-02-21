أميركا تخشى تفشي “كورونا” في أراضيها

2020/02/21 | 11:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق في الوقت الذي يحذر فيه خبراء #الصحة العالميون من تحول سريع في انتشار فيروس “#كورونا”، تعج المستشفيات في الولايات المتحدة بالنزلاء تزامنًا مع انتشار مرض تنفسي […]

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