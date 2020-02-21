المنتخب الوطني بالمركز 70 عالمياً والسابع عربياً وآسيوياً في تصنيف الفيفا الجديد

2020/02/21 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر اليوم الخميس.واحتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر 19 كانون الأول من العام الماضي.وجاء منتخب اسود الرافدين في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا […]

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