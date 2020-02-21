راصد جوي: موجة أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

2020/02/21 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، أن البلاد تترقب موجة أمطار وعواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي لـ"الغد برس"، ان "البلاد تترقب موجة أمطار مختلفة الشدة وغالباً تكون غزيرة ومتوسطة ببعض المناطق"، لافتا إلى أن "الموجة تبدأ منتصف الأسبوع المقبل وتكون تدريجياً من مساء الأثنين".

وأضاف، أن "الموجة المطرية سيعقبها عواصف ترابية بسبب نشاط الرياح ببعض مناطق البلاد، كذلك انخفاض درجات الحرارة بعد انتهاء الحالة الماطرة المرتقبة".

وبين، أن "الأسبوع المقبل حافل بالإجواء الممطرة"، مشيرا إلى أن "مدن الشمال سيدخلها المنخفض الجوي الماطر بدءاً من يوم غدٍ السبت حيث سيضرب مدن الشمال الموصل والمحافظات المجاورة منها، ثم من مساء الأثنين سيدخل المنخفض بكل قوته ليشمل غالبية المدن والامطار الغزيرة ستكون حاضرة فيه".

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