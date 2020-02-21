4 قتلى وجرحى بإطلاق نار في أمريكا

2020/02/21 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة ولاية آيداهو الأميركية، اليوم الجمعة، عن حادثة إطلاق نار من قبل شخص مجهول، في مجمع سكني بمدينة كولدويل.

ووفقاً لصحيفة "آيداهو برس تريبيون"، فان الحادثة وقعت، مساء يوم أمس الخميس، في المجمع السكني "بورتستيوارت أبارتمنتس"، لإيواء المسنين، وأسفرت بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين.

كما أشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة الجاني، وأنه لا يوجد في البناء حالياً، أي تهديد للأمن.

ولم تقدم الشرطة حتى الآن، أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

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