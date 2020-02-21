ذي قار: اطلاق رواتب اكثر من 142 الف مستفيد من الرعاية الاجتماعية

2020/02/21 | 11:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الحماية الاجتماعية في محافظة ذي قار ،اليوم الجمعة، اطلاق رواتب لاكثر من 142 الف مستفيد في غضون يومين.وقال مدير عام الدائرة رعد الياسري في تصريح لوكالة / المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إنه “تم اطلاق الدفعة الاولى لسنة 2020 للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية وستوزع خلال يومين”.واشار الى ان ” هناك اجراء مسح

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