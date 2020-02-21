ناجح شاهين - السوريون في سباق يائس لتجاوز هجوم النظام لوحشي

2020/02/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين السوريون في سباق يائس لتجاوز الهجوم الوحشي للنظامالجبهة الجنوبيةترجمة ناجح شاهين عن غلوبال ريسرتش 20 شباط الحاليالسوريون في سباق يائس للتغلب على هجوم نظام الأسد الوحشي.تقوم القوات الحكومية التي لا ترحم بتدمير الألغام التي لا حول لها ولا قوة، والسيارات المفخخة، وتجديد الطرق والمدارس والمنازل السكنية، وتسير دوريات الطرق بقسوة، و (يا للرعب!): قمع المعارضين المعتدلين من تنظيم القا......

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