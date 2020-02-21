لاريجاني: مجلس الشورى هو اساس السيادة الشعبية الدينية

2020/02/21 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني انه من المؤكد ان مجلس الشورى الاسلامي هو احد اركان اتخاذ القرار في النظام الاسلامي وانه اساس السيادة الشعبية الدينية.وأدلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صباح الیوم الجمعة بصوته في مدينة قم المقدسة وفي الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية […]

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