حكومة علاوي … بين فكي كماشة…!!!!

2020/02/21 | 12:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود كنا نتمنى ان تكون موجة الثلوج التي اجتاحت اغلب محافظات العراق خير وبركة ويمكن ان تسهم بغسل قلوب المتخاصمين من السياسيين بمختلف انتمائاتهم الطائفية او القومية او الفئوية […]

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