علاوي يبلغ وفد اقليم كردستان أنه هو من اختار كابينته الوزارية ولن يقبل على إبقاء أي من الوزراء الحاليين

2020/02/21 | 12:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال عضو الوفد الكردي المفاوض سليم شوشكيي، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أبلغ وفد اقليم كردستان أنه هو من اختار كابينته الوزارية ولن يقبل على إبقاء أي من الوزراء الحاليين".

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