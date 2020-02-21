انطلاق عملية امنية لتعقب خلايا داعش الارهابي في “حوض زاغنية”

2020/02/21 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية امنية لتعقب خلايا داعش في شريط زراعي شمال شرق المحافظة.وقال المصدر، ان” قوات امنية من طوارى الشرطة انطلقت في عملية تمشيط واسعة لشريط زراعي يمتد في منطقة زاغنية(22كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي بعد هجومها في ساعة […]

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