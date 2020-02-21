ذي قار تعلن اطلاق رواتب اكثر من 142 الف مستفيد من الرعاية الاجتماعية

2020/02/21 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت دائرة الحماية الاجتماعية في محافظة ذي قار ،اليوم الجمعة، اطلاق رواتب لاكثر من 142 الف مستفيد في غضون يومين.وقال مدير عام الدائرة رعد الياسري، إنه “تم اطلاق الدفعة الاولى لسنة 2020 للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية وستوزع خلال يومين”.واشار الى ان ” هناك اجراء مسح ميداني لاكثر من […]

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