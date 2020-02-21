ميسي يكشف الأندية المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا

2020/02/21 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أن ليفربول، وريال مدريد، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، تعتبر أكبر التهديدات التي قد تجهض آمال فريقه في حصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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