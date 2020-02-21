نائب عن سائرون: كابينة علاوي ستنال ثقة الأغلبية في جلسة الاثنين

2020/02/21 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم الجمعة، تمرير كابينة حكومة رئيس الوزراء المكلف، في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

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