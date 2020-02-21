مصادر:تركيا تزود مقاتلي من الجيشالموالي لجبهة النصرة في إدلب بـ معدات عسكرية و دبابات

2020/02/21 | 12:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصادر دبلوماسية إن تركيا زودت المقاتلين من الجيش الوطني السوري الموالي لها وجبهة النصرة المتمركزة في محافظة إدلب بـ 70 دبابة و 200 مركبة مدرعة وصواريخ ستينجر الأمريكية المضادة […]

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