2020/02/21 | 12:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة عن مقترح لإقامة معرض بغداد الدولي بدورته الجديدة في شهر نيسان المقبل، فيما أكدت إعادة العمل بالمعارض التخصصية بدءاً من آذار المقبل.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح لإقامة معرض بغداد الدولي في نيسان المقبل) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح لإقامة معرض بغداد الدولي في نيسان المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).