الرئيس روحاني: الاقتراع ملحمة تدخل اليأس في قلوب الاعداء

2020/02/21 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى الرئيس الايرني حسن روحاني بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة والانتخابات النصفية لخبراء القيادة.وبهذه المناسبة القى الرئيس روحاني كلمة اشاد فيها بالنظام الإلكتروني المستخدم في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة.واعلن الرئيس روحاني باننا نعتز أن بلدنا جرب ظروفا مختلفة مثل الحرب لكنه اجرى الانتخابات في موعدها المحدد.وأشار الى ان مشاركة الشعب الايراني […]

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