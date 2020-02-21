تسريبات اسماء جديدة لوزراء حكومة علاوي

2020/02/21 | 12:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء – محمد علاوي وزير الداخلية – عبدالغني الأسدي وزير الدفاع – جمعة عناد وزير الخارجية – صالح التميمي وزير التعليم – سلام سميسم وزير النفط – حسين الچلبي […]

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