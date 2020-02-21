2020/02/21 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اطلقت مديرية بلدية كربلاء، اليوم الجمعة، حملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية من مداخل مركز المدينة القديمة والاحياء السكنية.وقال مدير اعلام المديرية محمد الموسوي، ان “بلدية كربلاء اطلقت حملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية من مداخل المدينة القديمة والاحياء السكنية وابدالها بسنادين من الزهور والورود”.واضاف الموسوي، ان “الحملة شملت ايضا صبغ الارصفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية كربلاء تطلق حملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية كربلاء تطلق حملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).