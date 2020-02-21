بالصور.. مطعم في كربلاء يطلق مبادرة ’’عقم يديك’’ لمنع انتشار ’’الفيروسات والجراثيم’’

2020/02/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أطلق مطعم في كربلاء، مبادرة تحت اسم "عقم يديك"، لمنع انتشار الفيروسات والجراثيم في الدو...





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