ضبط عجلتين تم التلاعب بأوزان ’’حمولتها’’ في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

2020/02/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (21 شباط 2020)، ضبطها عجلتين مخالفة للضوابط محملتين بمادة جبن قابل للدهن علامة أيفل الندى" بوزن اكثر من (37 طن) في منفذ طريبيل الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ، وبعد تدقيق المعاملة تبين أن أكثر من (10طن) قد تجاوز ثلثي صلاحية المادة انتهاء صلاحية، وهذا يعد مخالفا لشروط الاستيراد مع وجود تلاعب بالوزن الإجمالي".

وأضافت أنه "تم إحالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة طريبيل وفق محضر أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

بغداد اليوم- كربلاء

أطلق مطعم في كربلاء، مبادرة تحت اسم "عقم يديك"، لمنع انتشار الفيروسات والجراثيم في الدول المجاورة، فيما أكد أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على السلامة العامة.

وقالت إدارة المطعم في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه &qu

بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت مديرية شرطة الديوانية، الجمعة (21 شباط 2020)، توضيحاً بشأن وجود حالة إصابة بفايروس ’’كورونا’’ في المحافظة، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع في كردستان، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن الرحلات بين طهران وأربيل ما زالت مستمرة، رغم قرار السلطات الاتحادية بتعليق الرحلات إلى إيران.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الرحلات بين العاصمة الإيران

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