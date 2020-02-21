كربلاء المقدسة تكشف خطتها لمواجهة كورونا واستقبال الزائرين

2020/02/21 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، من اهمية موضوع فيروس كورونا وانتشاره داعيا إلى عدم التهويل في موضوع إنتقال الفيروس إلى المحافظة العراقية عبر ...

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