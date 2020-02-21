بالصور.. صحة النجف تطلع على الإجراءات الاحترازية في مطار النجف

2020/02/21 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف رضوان الكندي، على الإجراءات الاحترازية المتخذة مع الوافدين في مطار النجف الأشرف وذلك لمنع دخول مصابين محتملين بفيروس كورونا.

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