علاوي يقع ضحية الخلافات.. تشكيلة “ناقصة” ستُقدم إلى البرلمان

2020/02/21 | 12:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بالرغم من أن رئيس الوزراء المكلف #محمد_توفيق_علاوي، كان قد دعا #مجلس_النواب إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة يوم الاثنين المقبل، إلا أن مراقبين […]

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