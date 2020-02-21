السنة منقسمون بشأن منح الثقة لحكومة علاوي.. الانقاذ والتنمية : لسنا كتحالف القوى

2020/02/21 | 12:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت جبهة الانقاذ والتنمية، بزعامة اسامة النجيفي، الجمعة، انها من الداعمين لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرة إلى أنها تختلف عن تحالف القوى ولا تنتهج نهجه.وقال المتحدث باسم الجبهة، […]

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