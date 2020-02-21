الجماعة الإسلامية الكردستانية تكشف عن نتائج المباحثات التي أجراها ممثلو الأحزاب الكردية، مع المكلف علاوي،

2020/02/21 | 12:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم شوشكيي، الجمعة عن نتائج المباحثات التي أجراها ممثلو الأحزاب الكردية، مع المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، مبيناً أن الوفد تحصل على ثلاثة […]

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