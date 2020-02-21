موقع إيراني: 9 وفيات في إيران بسبب كورونا والسلطات تتكتم

2020/02/21 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة فادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدد الذين ماتوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا داخل إيران، بلغ تسعة أشخاص، وأن مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم الإيرانية وحده شهد وفاة ثمانية مصابين.وقال موقع “إيران إنترناشيونال” إن سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، توفيت في مستشفى الإمام الرضا في قم.كما تم نقل اثنين من العاملين في مستشفى كامكار-عرب نیا إلی وحدة العناية المركزة.وفي وقت سابق، أبلغ مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة شخصين في مدينة قم.وأشارت المعلومات إلى أنه بينما يوجد في مستشفى بهشتي 2100 موظف، فقد تم توزيع نحو 200 قناع فقط من نوع “L-95” في هذا المستشفى.كما ذكر الموقع أنه تم تحديد العديد من حالات الإصابة بفيروس کورونا في مشهد، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا علی هذه المعلومات، حتى الآن.يذكر أن كيانوش جهان بور، رئيس العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، أكد في وقت سابق، أن شخصين في قم، وآخر في أراك، قد أصیبا بفيروس كورونا المستجد، وأنهم “یخضعون للمراقبة في المستشفى حاليًا”.وأضاف جهان بور “مع أخذ هذه الحالات في الاعتبار، فإن عدد الأشخاص المصابين بمرض كوفید-19 (المرض الناتج عن فيروس كورونا) في البلاد، وصل إلى خمسة أشخاص”.كما أعلن محمد مهدي جويا، رئيس مركز الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة، نقل خمسة أشخاص آخرين مشتبه بإصابتهم بالفيروس، من مدينة قم إلى مستشفيات طهران.

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